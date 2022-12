Vice-prefeita Rosi discursou sobre o novo equipamento de esporte da cidade - Divulgação

Publicado 05/12/2022 13:36

Ontem (04), a prefeitura de Vassouras inaugurou a Quadra de Areia Marilda Gomes Ferreira, viabilizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer com verba advinda em contrapartida social de projetos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro. “Fico muito feliz em participar deste momento, em um ano onde estamos entregando novos equipamentos esportivos e ainda reformando outros em diversos cantos da cidade. Como o prefeito Severino sempre diz, o foco do nosso governo é trabalhar para dar qualidade de vida para a população. Investir no esporte é investir nos jovens e em opção de lazer para as famílias vassourenses”, disse a vice-prefeita Rosi Silva.

Segundo a prefeitura, o espaço anexado ao Estádio Municipal Ernani do Amaral Peixoto, vai receber um projeto com aulas gratuitas de futevôlei em 2023. Já quem tiver interesse em utilizar o espaço público, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e agendar um horário. “Nós estamos buscando democratizar ao máximo o acesso da população às práticas esportivas. Já desenvolvemos, ao longo do ano, inúmeras atividades nos núcleos esportivos dos bairros e distritos e estamos vendo o quanto a população tem se beneficiado com isso”, comentou o secretário de Esporte e Lazer do município, Luiz Mário.



Além da vice-prefeita e do secretário, estiveram na cerimônia o deputado estadual Anderson Moraes; o subsecretário de Esporte do Estado, Fabricio Repsold; e o vereador Cássio Cardoso.