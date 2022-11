Inscrições terminam na quinta (24) - Divulgação

Publicado 22/11/2022 10:02

As inscrições para o X Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro, que vai acontecer em Vassouras, foram prorrogadas até a próxima quinta-feira (24). O evento, que será realizado no Centro de Convenções General Sombra entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, deve reunir 450 participantes em torno do tema “Rios em Nossas Vidas: O Desafio de Regular - A mobilização, comunicação e educação para regulação das águas".



O X ECOB é organizado pelo Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH), em parceria com a Prefeitura de Vassouras e a Universidade de Vassouras, e a inscrição gratuita deve ser realizada pelo site . Durante os quatro dias de atividades, haverá ainda transmissão simultânea pelo canal do Fórum Fluminense no YouTube, abrindo a participação do público com perguntas e comentários através do chat do canal."É um evento que nos chama mais mais uma vez a atenção para a preservação das nossas nascentes e, em especial, para as políticas públicas compromissadas com a recuperação e proteção dos nossos rios e lagos. Aqui em Vassouras levamos muito a sério os investimentos em meio ambiente e, um exemplo, é o nosso trabalho de coleta seletiva de resíduos, que vem avançando na cidade, dando destinação correta ao nosso lixo", comentou o prefeito Severino Dias.