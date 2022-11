Edital está disponível no site da prefeitura - Divulgação

Publicado 14/11/2022 06:31

A Secretaria de Educação de Vassouras publicou edital com o Cronograma de Matrícula para o Ano Letivo 2023, com vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições devem ser feitas nas próprias unidades escolares de acordo com cronograma e nível escolar que constam no edital, disponível no site da prefeitura

A renovação de matrícula, para quem já é aluno da rede, deve ser feita até o próximo dia 18 de novembro, na própria escola. O cronograma de atendimento está sendo divulgado por etapa para pais ou responsáveis, com horários estabelecidos para o comparecimento para assinatura da renovação. É necessária a apresentação de cópia do comprovante de residência e apresentação de cartão de vacina atualizado, mantendo os protocolos sanitários. Caso a criança seja nascida após 31/03/2018, é obrigatória informar o CPF da criança.

Para os alunos novos, que tenham algum tipo de deficiência ou necessidades especiais, é necessário levar o laudo médico, emitido por profissional habilitado. Para os novos alunos de Pré-escola e Ensino Fundamental Regular (1º ao 9º ano), as matrículas acontecem em duas etapas. Primeiro será feita a inscrição de Pré-Matrícula no período de 28/11/22 a 09/12/22. Dentro desse prazo, os responsáveis ou pelo próprio interessado maior de 18 anos, devem comparecer às Unidades de Ensino de interesse com os documentos. Após esse procedimento deve ser feito, no período de 09/01/2023 à 20/01/2023, a efetivação da matrícula.

A prefeitura ressalta que os alunos já matriculados nas Creches Municipais terão prioridade na matrícula da pré-escola mais próxima de sua residência, não havendo vaga nesta, será encaminhado para outra Unidade Escolar também nas proximidades de sua residência. Para quem quer fazer transferência para outra Unidade Escolar da Rede Municipal, antes de terminar o ano letivo e no período da pré-matrícula, tem que seguir as orientações para inscrição e para confirmação de novas matrículas.

Sobre as vagas da Educação de Jovens e Adultos, podem ser inscritos alunos com idade a partir dos 15 anos. A inscrição poderá ser feita pelo aluno com idade superior a 18 anos, ou pelo responsável legal para alunos menores (idade mínima de 15 anos). A Pré-Matrícula deve ser realizada no período de 28/11/2022 a 09/12/22. Já o Cadastro Único para levantamento de demanda na Escola Municipal Abel José Machado, em Massambará, será realizado no período de 21/11/2022 a 25/11/2022.

Documentos necessários: Identidade; CPF; comprovante de residência; nome da filiação ou do responsável legal; CPF de uma das filiações ou responsável; telefone de contato; Rede escolar de origem, junto com a declaração de transferência, se já estudou antes; endereço eletrônico e NIS (Número da Inscrição Social), se possuir.