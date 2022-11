Vacinação acontece nas 24 Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família - Divulgação

Vacinação acontece nas 24 Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:55

A prefeitura de Vassouras intensificou a vacinação contra covid-19 nas 24 Unidades de Saúde e Estratégias de Saúde da Família e a realização de testagem para diagnóstico da doença. Segundo a prefeitura, a medida tem objetivo de evitar o agravamento e reduzir a incidência de novos casos da doença.



Para ser imunizado o paciente deve apresentar caderneta de vacina e procurar a unidade mais próxima da residência. Moradores de áreas rurais podem buscar atendimentos das 8h às 16h, enquanto as unidades da área urbana ficam abertas de 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde informa que crianças de 3 a 11 anos, 11 meses e 29 dias devem receber duas doses de reforço contra covid-19. Adolescentes devem ser vacinados com três doses de reforço e adultos devem receber quatro doses. Já as pessoas imunodeprimidas (imunodeficiência grave, quimioterapia para câncer, transplantados, em hemodialise, entre outros agravos), com idades acima de 18 anos, devem receber cinco doses de reforço. Adolescentes imunodeprimidos são quatro doses.



A SMS alerta, ainda, para que pessoas com sintomas respiratórios procurem a unidade de saúde para consulta e, dependendo do caso, realização de testagem contra covid-19. Outra recomendação é para uso de máscara naqueles que apresentem sintomas respiratórios. As unidades de saúde também estão realizando atendimento aos sintomáticos respiratórios. Para esses casos o uso de máscara também é recomendável durante os atendimentos e em ambientes fechados e com aglomeração. "O vírus da covid não parou de circular, o que fez reduzir os casos e também reduzir o agravamento dos casos foi a vacinação em massa. Como a Covid é um vírus sofre mutações frequentes e de tempos em tempos tem surgido novas variantes que nos preocupam, por isso, estamos intensificando as ações de vacinação", ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.