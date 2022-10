Ideia é expandir o projeto em breve - Divulgação

Publicado 26/10/2022 10:03

Na última segunda-feira (24), a prefeitura de Vassouras lançou o projeto piloto "Aluno, Atleta do Futuro", reunindo centenas de alunos na quadra da E. M. Prefeito Severino Ananias. Com objetivo de incentivar a prática esportiva no ambiente escolar, promovendo a saúde e a integração social, o projeto oferece aulas gratuitas de ping-pong, badminton, muay-thai, capoeira e judô, sempre no contraturno escolar.



Para participar, o aluno deve ter entre 12 e 14 anos (ou cursar 7º/8º ano) e se inscrever na diretoria da E.M. Prefeito Severino, com autorização do responsável. "A Prefeitura irá levar diferentes esportes para escolas municipais, criando espaços públicos de treinamento e prática esportiva, e com isso, vamos construir uma geração de alunos fisicamente ativos, mais saudáveis e que no futuro, poderão se tornar atletas profissionais de alto rendimento”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Mário. A secretária de Educação de Vassouras, Magda Sayão, explicou que a previsão é expandir o projeto para mais unidades escolares e alcançar o maior número de alunos na Rede Municipal.

“Investir em esporte é investir no futuro das nossas crianças e jovens, dando oportunidade para que eles cresçam com saúde e que tenham a chance de se tornarem atletas profissionais. Já temos vários exemplos de sucesso: só neste ano, nossos atletas já participaram de competições na Argentina e Rio de Janeiro, trazendo muitas medalhas para Vassouras. Estamos no caminho certo e seguiremos investindo em políticas públicas que melhoram a vida das nossas crianças e de suas famílias”, disse o prefeito Severino Dias, referindo-se às atletas Maria Isabela e Maria Lúcia, que conquistaram três medalhas no Campeonato Sul-americano de Karatê, e à delegação de Ginástica de Trampolim, que conquistou 20 medalhas no campeonato estadual deste ano.