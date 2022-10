Um dos alunos chegou a legendar o vídeo divulgado com o trecho mais polêmico da música - Reprodução/Twitter

Publicado 11/10/2022 20:33 | Atualizado 11/10/2022 20:40

No último final de semana, parte da torcida do campus de Itaperuna da Universidade de Nova Iguaçu (Unig) causou revolta pelo uso de "gritos de guerra" preconceituosos durante os Jogos Universitários de Medicina (Intermed) RJ-ES, em Vassouras, interior do Rio. No vídeo que mais viralizou nas redes sociais, a torcida canta 'Ei, eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy'. Nesta terça-feira (11), o prefeito de Vassouras, Severino Dias, e a organização do evento decidiram pela expulsão dos alunos envolvidos.

Além de deixar a cidade, a delegação pode ser multada e proibida de participar de novas edições do Intermed. “Punimos também financeiramente e vamos reverter o recurso da multa para sortear uma moto entre os motoboys. Vamos definir a data do sorteio ainda, mas acredito que a maior punição é a proibição da torcida de participar dos eventos futuros”, disse o prefeito, em entrevista ao g1.



Também nesta terça, a Unig emitiu nota em que diz não ter "ingerência sobre frases ditas por seus alunos, principalmente em ambiente externo, mas que, diante dos fatos e das disposições de seu código de ética e conduta, adotará providências possíveis para que episódios similares não se repitam".