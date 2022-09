Evento aconteceu ontem (22) - Divulgação

Publicado 23/09/2022 12:11

Ontem (22), mais de 300 pessoas participaram do II Fórum de Saúde Mental de Vassouras, com o tema "Prevenção ao Suicídio". Realizado no Centro de Convenções General Sombra, o evento foi parte das atividades do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e reuniu debatedores de diversas áreas, como psicólogos, médicos e enfermeiros.

Membros da comunidade também participaram do evento, como a agente comunitária Carmen Lúcia Delgado, que passou a se interessar pelo assunto quando a neta de 16 anos enfrentou a depressão e precisou de tratamento. "A gente não percebeu a tristeza dela, e quando soubemos sobre a depressão demos o maior apoio, buscamos ajuda profissional, ficamos mais atentas ao dia a dia dela, enfim, fizemos tudo que uma família deve fazer quando esses casos ocorrem”, relatou Carmen.

A diretora da Saúde Mental afirma que a prevenção ao suicídio é um desafio, mas é possível com ações voltadas à subjetividade humana. “Por isso realizamos este evento, cujo propósito é auxiliar os profissionais, famílias, amigos, colegas de trabalho, entre outros, que estejam dispostos a acolher a dor do outro, sem julgamentos”, disse Jacqueline Machado Barboza.

A vice-prefeita de Vassouras também falou sobre a importância do acolhimento e do cuidado com a dor do próximo. “Temos que ter a sensibilidade de olhar para o próximo. Não existe estereótipo para quem tem alguma doença psicológica, então vamos prestar atenção nos nossos colegas, amigos e familiares. Você pode ajudar”, disse Rosi Silva.