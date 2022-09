Centro Histórico de Vassouras - Divulgação

Centro Histórico de VassourasDivulgação

Publicado 11/09/2022 17:14

Nesta segunda-feira (12), a Rio+Saneamento vai realizar manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água de Vassouras a partir das 8h. O serviço prevê a substituição de equipamentos da Captação, na localidade de Barão de Vassouras, e da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Centro, além da limpeza do canal que liga as duas unidades.

Segundo a concessionária, o fornecimento será interrompido na região e a distribuição de água será retomada assim que o serviço for concluído, ao meio-dia. Imóveis com caixas d'água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Rio+Saneamento orienta que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.