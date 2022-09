Clínica funciona no centro de Vassouras - Divulgação

Clínica funciona no centro de VassourasDivulgação

Publicado 08/09/2022 17:09

Na última segunda (05), o projeto Saúde do Trabalhador, da prefeitura de Vassouras, passou a funcionar na Clínica da Família Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza (Avenida Marechal Paulo Torres, 477, Centro). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é oferecer os serviços de atenção primária em saúde com horários mais flexíveis para o trabalhador que não consegue se deslocar até uma unidade de saúde em horário comercial.

Os atendimentos aos moradores de Vassouras acontecem de segunda-feira a sexta-feira, das 17h às 21h. Neste horário, estão incluídos serviços de coleta de citopatológico (preventivo); eletrocardiograma (com solicitação médica); consulta médica; consulta odontológica; consulta de enfermagem; vacinação (adulto); curativo; testes rápidos (IST’s, gravidez e Covid-19).

Pacientes destinados aos atendimentos para coleta de citopatológico (preventivo), eletrocardiograma, consulta médica, consulta odontológica e consulta de enfermagem devem realizar o agendamento desses serviços pelo número (24) 2491-2609, que também oferece suporte via WhatsApp . Para os procedimentos de vacinação, curativo e testes rápidos, os atendimentos seguem o sistema de livre demanda.

Os pedidos referentes à realização de exames e encaminhamentos para especialidades devem ser deixados pelo paciente na recepção da Clínica da Família no dia do atendimento. Esse pedido será enviado à Unidade de Saúde, que ficará responsável pelo agendamento e também pela entrega dos resultados na casa do paciente. Com os exames prontos, o trabalhador retornará para nova consulta na Clínica da Família.