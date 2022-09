Pista foi inaugurada domingo (04) - Divulgação

Pista foi inaugurada domingo (04)Divulgação

Publicado 05/09/2022 17:24

Ontem (04), a prefeitura de Vassouras inaugurou o Skate Park, área de lazer com mais de 1.500m2 composta por uma das mais modernas pistas de skate da atualidade e moderno sistema de drenagem. Com pergolado e pista para caminhada, a área tem iluminação de Led para garantir a prática noturna do esporte.



Skatistas de diversas cidades do estado participaram do campeonato no formato "Best Trick" para comemorar a inauguração. Entre os presentes, estavam Loran Jordy, campeão do Desafio Cemporcento Skate; Jonathan Mentex, campeão Brasileiro Amador Street; Maria Eduarda Oliveira, campeã Brasileira Street; Lucas Diniz, um dos melhores Skatistas de transição do país; e Flávio Augusto, revelação do Vale do Paraíba.



“Investir em esporte e cultura também é prioridade, porque os moradores da nossa cidade merecem se divertir e ter espaços de qualidades que garantam, por exemplo, a prática do esporte saudável. E mais: quando investimos em uma pista como esta estamos investindo em novos talentos já que o skate vem se destacando nas olimpíadas”, disse o prefeito Severino Dias Severino, lembrando que a pista também é uma homenagem a Raphael Alves dos Santos, servidor de carreira da prefeitura que morreu vítima da covid-19.



“O que nós estamos entregando não é apenas uma pista de skate, é um lugar que vai do espaço de convivência para a prática esportiva. Aqui temos um equipamento de nível profissional para incentivar os atletas da cidade e região. Estou muito feliz por ver isso acontecendo”, disse a vice-prefeita Rosi Silva.