Caso aconteceu ontem (1º) e nota de repúdio foi emitida na manhã de hoje (02)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/09/2022 11:00 | Atualizado 02/09/2022 11:08

Nas redes sociais, estudantes da Universidade de Vassouras denunciaram ato de racismo praticado no campus localizado no centro da cidade ontem (1°). Na imagem divulgada, a frase "macaca limpa bem limpo" aparece escrita na parede de um banheiro. Logo abaixo, está colado um absorvente aparentemente usado. Segundo apuração do DIA, o banheiro feminino fica no bloco 4 da ala dedicada ao curso de Medicina e a mensagem seria endereçada a uma funcionária bastante conhecida no campus, tratada como "tia" por muitos estudantes.

Além das manifestações nas redes sociais, os estudantes organizam um ato de protesto em frente à instituição nesta sexta (02). Agora há pouco, a Universidade de Vassouras publicou nota de repúdio. A instituição privada lembrou que o crime é classificado como hediondo, afirmou estar comprometida na "luta antirracista" e revelou já ter aberto procedimento interno e acionado a autoridade policial. A nota, integralmente reproduzida na galeria de fotos desta matéria, foi assinada pelo presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, que administra a Universidade, e pelo reitor, respectivamente Marco Capute e Marco Antonio Soares de Souza.