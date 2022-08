Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Publicado 18/08/2022 20:14

Na noite desta quinta (18), a Rio+Saneamento informou que o abastecimento de água em Vassouras está prejudicado em razão de falhas no fornecimento de energia". Hoje, as captações de água das localidades de Barão de Vassouras e Itakamosi foram interrompidas durante a manhã e parte da tarde. A Light foi comunicada, retomou o serviço e as equipes da Rio+Saneamento trabalham para regularizar o abastecimento das localidades, segundo a assessoria da empresa.

Moradores de imóveis que têm sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento, mas a Rio+Saneamento recomenda aos clientes que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período. Os moradores de Vassouras podem entrar em contato pelo 0800 772 1027, número que também conta com possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp.