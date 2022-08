Espaço foi inaugurado no final de semana - Divulgação

Publicado 16/08/2022 13:58

No último sábado (13), a prefeitura de Vassouras entregou a Quadra Poliesportiva do bairro Barreiro que foi revitalizada. O espaço esportivo é o primeiro do bairro e vai atender também os bairros vizinhos. O prefeito Severino Dias e a vice-prefeita Rosi Silva estiveram presentes, junto a outras autoridades municipais, como vereadores e secretários, para fazer a entrega simbólica da obra para a população.

"A nova quadra do Barreiro vai trazer mais esporte, lazer e qualidade de vida para a população da comunidade e dos bairros vizinhos. E poder fazer parte da melhoria dos equipamentos esportivos da cidade me deixa muito feliz", afirmou o prefeito Severino. Segundo a prefeitura, o nome Quadra Poliesportivo Jorcelino Gomes de Souza foi escolhido para "homenagear uma figura muito querida, que fez a diferença na comunidade". A família do homenageado também estava presente na cerimônia.

Wesley Mello, neto do homenageado e professor na escolinha do Barreiro, contou um pouco sobre a expectativa para o novo equipamento esportivo. "A gente não tinha um lugar adequado para as aulas das crianças, tínhamos que ir para outros bairros ou improvisar no campinho de terra. Agora podemos atender mais crianças e trazer outros esportes para o bairro", disse ele. "Que felicidade! Mais uma obra entregue para a população. Eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade. Foi onde eu cresci e onde minha família mora e ver a felicidade que o espaço trouxe para a comunidade", comentou a vice-prefeita Rosi.

A programação da inauguração teve apresentação da Ginástica da Melhor Idade e um amistoso de Futsal com alunos da escolinha do bairro. Entre os presentes, estavam os secretários responsáveis pela obra e gerenciamento, Beatriz Rocha e Luís Mário, e os vereadores, Cassinho, Léo Miranda e Sandrinho.