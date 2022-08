Zé Ramalho - Leo Aversa

Zé RamalhoLeo Aversa

Publicado 13/08/2022 14:56

Após dois anos suspensa em razão das restrições sanitárias, a Expo Vassouras volta para comemorar os 165 anos do município. A prefeitura divulgou as atrações do evento que será realizado entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, no Parque Turístico do Trabalhador.

A dupla Bruno e Marrone abre a festa na quarta-feira (28), o grupo Sorriso Maroto se apresenta na quinta (29), Zé Ramalho canta os sucessos que marcam seus quase 50 anos de carreira na sexta (30) e César Menotti e Fabiano encerram a festa no dia 1º. "A festa já é uma grande tradição na cidade, atraindo pessoas de toda a região. E com uma oferta bem variada nas atrações musicais, temos certeza que a Expo Vassouras será um grande sucesso de público e no fomento do comércio local, com nossos hotéis, bares e restaurantes cheios. Junto a minha vice-prefeita Rosi, temos trabalhado em um calendário turístico cada vez mais forte", disse o prefeito Severino Dias.



A Expo Vassouras é uma realização da prefeitura de Vassouras, através de ação conjunta entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Políticas Públicas e Gestão. "Com muito trabalho e se readaptando após um longo período, estamos conseguindo realizar um calendário de grandes eventos na cidade. Além da Expo Vassouras, teremos um calendário cheio no segundo semestre, o que só reforça que Vassouras é uma cidade que respira cultura e arte", afirmou a secretária de Cultura, Ângela Maria. "Os setores do entretenimento, cultura e turismo foram um dos que mais sofreram com a pandemia. Por isso, estamos muito felizes com o retorno da Expo Vassouras, que vem com a missão de levar alegria ao vassourense e o compromisso de contribuir com a economia da nossa cidade", disse Rodrigo Rodrigues, secretário de Políticas Públicas e Gestão.