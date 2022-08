Corrida foi no sábado (06) - Divulgação

Publicado 09/08/2022 11:04

No último sábado (06), Vassouras foi palco de mais uma etapa da Corrida Faetec em Movimento. Realizado através de parceria entre a prefeitura de Vassouras e o governo do Estado, o evento reuniu 350 atletas de diversas localidades do estado do Rio.

A vice-prefeita Rosi Silva acompanhou o evento e participou das premiações dos atletas, divididos em 11 categorias por idade. "Esporte é saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios faz parte do meu dia a dia e sou uma grande incentivadora do esporte como lazer e como fator fundamental para a promoção da saúde”, disse Rosi.

A corrida de 5 km conferiu à atleta Glauciele de Oliveira de Souza a medalha pelo menor tempo de prova na categoria Corrida Feminina. Já no masculino, o melhor desempenho foi do atleta Fabiano Moura Santos. Todos os participantes receberam medalhas e troféus. O advogado Flávio Henrique Costa, 62 anos, foi o atleta mais velho a disputar a prova e defendeu o esporte como fundamental para a promoção à saúde. “Corro com regularidade e esse exercício faz muito bem ao meu corpo e, principalmente, à minha mente, pois esqueço tudo quando estou em uma corrida”, disse o advogado.