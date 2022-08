Evento foi realizado entre sexta e domingo - Divulgação

Publicado 01/08/2022 20:42

Realizado entre sexta (29) e domingo (31), a I Exposição Cristã de Vassouras foi sucesso de público, reunindo a comunidade da cidade e da região. "Foi um fim de semana inteiro de entrega de nossas vidas, família e nossa cidade à ação do Espírito Santo. Espero que cada pessoa presente tenha sentido a presença de Deus em cada palavra falada e cada louvor cantado nesses três dias", disse o prefeito Severino Dias.

O Centro de Convenções General Sombra ficou lotado durante os shows de nomes famosos da música gospel, como André Valadão, David Quinlan e o grupo Diante do Trono. A 1ª Exposição Cristã de Vassouras foi realizada pela prefeitura e organizada pelo Conselho Interdenominacional de Ministros de Vassouras (CIMEV). Além dos momentos de adoração e dos shows, a exposição também teve a Marcha para Jesus, evento em que fiéis caminharam da Broadway até o Centro de Convenções em oração no domingo (31).



A vice-prefeita da cidade, que assim como o prefeito esteve presente nos três dias de adoração, disse que foi uma experiência transformadora. "Foi incrível participar dessa manifestação linda de amor e fé. Saímos desse final de semana com nossa fé renovada", comentou Rosi Silva. Entre as autoridades e políticos que participaram do evento estavam o presidente da Fusve, Marco Capute; o prefeito de Itaguaí, Dr. Rubão; e os vereadores Sandro Alex e Léo Miranda.