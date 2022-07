Unidade fica no centro da cidade - Divulgação

Publicado 29/07/2022 10:45

Inaugurada há menos de 2 meses, a Casa do Trabalhador de Vassouras totaliza mais de 800 pessoas atendidas, 400 cadastradas e 60 vagas internas preenchidas. Promovendo qualificação profissional em diversas áreas e intermediando contato entre empresas e trabalhadores (via espaço físico e pelo aplicativo), a iniciativa tem impactado a empregabilidade na região.

A Casa do Trabalhador é aberta para quem tem mais de 16 anos de idade e deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. O cadastro de currículo pode ser feito na sede, localizada na rua Santos Dumont (nº 75 - Centro), ou pelo aplicativo “Mais Trabalho – RJ". “Por meio do aplicativo, as empresas também podem entrar em contato diretamente com os candidatos. A partir daí, o processo seletivo é com as empresas, então, pode ser que existam até mais vagas disponíveis do que possuímos internamente”, explica Bernardo Ferreira Soares, coordenador da Casa do Trabalhador de Vassouras. Pelo aplicativo, a Casa do Trabalhador faz uma pesquisa de campo para entender melhor o perfil dos trabalhadores e mapear ações pertinentes ao contexto.

Além de oportunidades de emprego para diversas áreas, a Casa está formando parcerias para ampliar ainda mais as perspectivas para o mercado de trabalho. “Conseguimos uma parceria com uma empresa de energia solar que gerou 22 empregos. Eles entraram em contato e entrevistamos as pessoas aqui mesmo na Casa do Trabalhador”, diz Bernardo, ressaltando que a atuação da unidade é desenvolvida com atenção às necessidades da população e atendendo as demandas do município.

“Fizemos uma ação muito legal no primeiro mês de funcionamento, em maio. Fomos até os alunos do ensino médio das escolas estaduais da cidade para efetuar o cadastro dos currículos. Inclusive, alguns desses jovens foram chamados para entrevistas e conseguiram empregos. Além disso, temos outras grandes ações em planejamento. O primeiro é um evento sobre o retorno das mulheres ao mercado de trabalho, no próximo mês, com palestrantes e dicas específicas para esse nicho. O outro é um evento da Age Rio, onde realizaremos o Dia do Fomento Empresarial. Conseguimos uma parceria para atender os empresários da cidade, com pequenos empréstimos a boas taxas de juros e incentivar o crescimento do comércio vassourense”, conta Bernardo. Em breve, o espaço começará a oferecer cursos gratuitos para a população de Vassouras e região.