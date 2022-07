Vassouras é uma das cidades do Vale do Café e possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Arquivo

Publicado 25/07/2022 15:45

Nesta segunda (25), a prefeitura de Vassouras emitiu um alerta para a população sobre falsas visitas domiciliares. Desde a semana passada, pessoas apenas de jaleco e sem qualquer identificação têm abordado moradores se identificando como profissionais da Saúde Pública. De acordo com relatos, é solicitado o número dos documentos, como identidade e CPF. "Nas mão de pessoas de má fé, pode ocasionar fraudes", destaca a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as visitas em domicílio são realizadas por profissionais devidamente uniformizados e identificados com crachás que contêm suas informações. Havendo dúvidas sobre a identidade do servidor, o usuário deve entrar em contato com a unidade de saúde do bairro onde mora para checagem de informações. A Secretaria alerta, ainda, que o agendamento de exames só é realizado através de sistema de regulação municipal e estadual. Na dúvida, também é possível entrar em contato com a Secretária Municipal de Saúde pelo telefone (24) 2491-9650.

