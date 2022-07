Inscrições ainda estão abertas - Divulgação

Publicado 21/07/2022 08:58

Hoje (21), a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Saúde, promove o 5º Encontro de Casais Grávidos, com objetivos de proporcionar às famílias conhecimentos dos cuidados com recém-nascidos e enfatizar a saúde do binômio mãe-bebê, além de incentivar a paternidade ativa, rede de apoio e promoção do aleitamento materno.

Segundo a prefeitura, o Encontro de Casais Grávidos se dá em clima de descontração com diálogo e troca de experiências entre os casais e acompanhantes. Além da gestação e da conscientização corporal do casal, o evento vai abordar assuntos como amamentação, parto e puerpério. A dinâmica também inclui demonstrações práticas com utilização de manequim. “Nossos encontros fortalecem os conhecimentos e potenciais do acompanhante em relação ao processo, estimulando a sua participação, e aumentando sua segurança para dar suporte à mulher na gestação, parto e pós-parto”, ressaltou a secretária Larissa Vieira.

Além do curso, gestantes se reúnem com profissionais da saúde semanalmente em rodas de conversas sobre temas diversos, tais como o fortalecimento do relacionamento conjugal, com troca de saberes e experiências com os profissionais e outros casais sobre as transformações psicológicas, físicas e sociais da gravidez, além dos desconfortos da gravidez, relação conjugal durante a gestação e no pós-parto.

As gestantes atendidas pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS) têm direito a seis consultas de pré-natal, todos os exames laboratoriais gratuitos, a realização de testes rápidos de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, além de declaração para abono por falta no trabalho para acompanhamento do pré-natal e realização dos exames, direito à presença de acompanhante e de uma doula no dia do parto.

As inscrições para o Encontro de Casais Grávidos ainda estão abertas e podem ser feitas na unidade de saúde onde a gestante realiza o pré-natal. O evento começa às 19h, no auditório da prefeitura.