Detalhes foram definidos em reunião realizada hoje (12) - Divulgação

Detalhes foram definidos em reunião realizada hoje (12)Divulgação

Publicado 12/07/2022 19:08

A prefeitura de Vassouras, em parceria com Sesc Rio, Fecomércio, Sicomércio e Universidade de Vassouras, vai promover o Festival de Inverno nos dias 23 e 24 de julho. Os detalhes do evento foram fechados nesta terça-feira (12), em reunião com as presenças do prefeito Severino Dias, a vice-prefeita Rosi Silva e demais envolvidos na organização. "Ao longo do nosso caminho na política conseguimos atrair parceiras fiéis para nossa amada Vassouras. O Festival de Inverno será mais uma ação bem-sucedida", destacou Rosi.



O Festival, que terá show de Diogo Nogueira no sábado (23) e Léo Jaime no domingo (24), será realizado no Centro de Convenções General Sombra, mesmo local onde os ingressos estarão disponíveis de 18 a 22 de julho, das 7h ás 17h, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os interessados também podem retirar os ingressos doando o alimento na sede do Sicomércio em Valença, das 9h às 18h.

Em 23 e 24 de julho, os portões do Centro de Convenções serão abertos às 18h e os shows vão começar às 21h. Ao longo dos dois dias, também serão promovidas ações na Praça Barão de Campo Belo, como apresentações de dança, teatro e rodas de leitura. "Fico muito feliz que nossa cidade tem sido palco para receber diversos tipos de shows e eventos, para todos os gostos e faixas etárias", comentou o prefeito.