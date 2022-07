Moradores estão aderindo à coleta seletiva - Divulgação

Publicado 14/07/2022 11:29

A prefeitura de Vassouras está ampliando o serviço de coleta seletiva no município. Com objetivo de garantir maior aproveitamento do material a ser reciclado, equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizam panfletagem em diversos pontos orientando a população sobre a separação correta dos resíduos e a agenda de circulação do caminhão de coleta seletiva. Veja, ao final desta matéria, o que reciclar, o que não reciclar e a agenda do caminhão de coleta seletiva

"Muito se fala em preservação, mas poucos governos se preocupam e realizam ações efetivas de preservação e recuperação da natureza. Em Vassouras, colocamos em prática diversos projetos voltados para o meio ambiente e tenho certeza que a coleta seletiva de lixo em breve será uma referência para a região. Essa educação ambiental é muito importante, por isso estamos trabalhando para mobilizar nossa população para essa mudança de hábito", disse o prefeito Severino Dias.



A adesão doa moradores tem sido positiva. “Aqui em casa fica tudo separado à espera do caminhão de coleta. Nosso lixo é separado com cuidado e a rotina passou a fazer parte do nosso dia a dia. Não temos a menor dificuldade em executar essas tarefas de suma importância para a proteção do nosso meio ambiente”, disse Rita de Abreu, professora aposentada e moradora do bairro Mancusi.

O QUE RECICLAR

Tubo de pasta de dentes

Embalagens de leite

Garrafas pet

Vidros e garrafas em geral

Alumínio

Plásticos

Jornais, revistas, entre outros

Todo esse material deve estar limpo e seco.

O QUE NÃO RECICLAR

Papel higiênico

Fraldas descartáveis

Restos de alimentos

Absorventes

Espelhos

ROTAS DO CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA

- Segundas-feiras

Represa

Grecco

Residência

Antiga Linha

Mancusi

- Terças-feiras

Morro do General

Morro da Vaca

Mello Afonso

Centro

- Quartas-feiras

Madruga

-Terças e sextas-feiras

Rede Comercial Centro, das 14h às 16h