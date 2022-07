Vacinação contra covid-19 entra em nova etapa - Divulgação

Publicado 18/07/2022 22:02

A partir da próxima quarta (20), a vacinação contra covid-19 em Vassouras será ampliada para crianças de 3 e 4 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar os imunizantes nas 24 Unidades Básicas de Saúde da Família e de Estratégia de Saúde da Família, das 8h às 17h na área urbana e das 8h às 16h na área rural.

A imunização será realizada com a vacina CoronaVac, seguindo recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e levando em consideração o total de doses disponíveis no município para ampliar o público-alvo a ser imunizado. A recomendação é de que sejam aplicadas duas doses do imunizante, no intervalo de 21 dias. É preciso apresentar a caderneta de vacinação da criança, comprovante de residência, CPF ou cartão SUS.



“É extremamente importante que pais e responsáveis atendam ao chamado para a vacinação contra a Covid. A imunização é segura e uma forte aliada no possível agravamento da doença, bem como no aumento de casos da covid-19 na nossa cidade. Uma vez vacinadas, nossas crianças estarão mais seguras para o dia a dia nas escolas e creches, principalmente nesse período de inverno, quando aumentam os casos de síndromes gripais”, disse a secretária de Saúde Larissa Vieira.



Por conta da redução de cerca de 60% dos casos da covid-19 no município nas últimas semanas, a prefeitura vai desativar as duas unidades sentinelas (PSF Centro e PSF Madruga) e o ponto de testagem localizado na quadra do bairro Grecco a partir desta terça (19). Os atendimentos de casos de síndrome gripal e a testagem para covid-19 passam a ser realizados nas unidades de saúde a partir de quarta-feira, das 8h às 17h na área urbana e das 8h às 16h na área rural.