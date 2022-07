Campanha começa dia 18 - Divulgação

Publicado 15/07/2022 12:40

A Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras vai amplia as ações contra as hepatites virais a partir da próxima segunda-feira (18), com a Campanha Julho Amarelo. Segundo a prefeitura, o objetivo é incentivar a vacinação da população e a realização de testagem para diagnóstico precoce da doença, que possibilita a prevenção das complicações e tratamento com possibilidade de cura.

A orientação da Secretaria é para que toda a população seja vacinada, em especial pessoas acima de 25 anos de idade, e realize anualmente os testes rápidos para hepatites virais disponíveis nas Estratégias da Saúde da Família. É importante também que a vacinação de bebês contra a hepatite B seja iniciada no nascimento e que o esquema seja realizada de acordo com o calendário vacinal. Gestantes, portadores de doenças crônicas e portadores de infecções sexualmente transmissíveis devem realizar a testagem rápida periodicamente, conforme orientação do profissional de Saúde. No caso das gestantes, a testagem deve ocorrer no primeiro e terceiro trimestre da gravidez, bem como na maternidade, antes do parto.

Para ser vacinado e realizar os testes rápidos, o morador deve apresentar documento de identidade com foto nas Unidades de Saúde (UBS e ESF, das 8h às 17 horas). Em caso de confirmação da doença, o tratamento dos casos de hepatites é realizado na Policlínica de Vassouras, na Praça Cristóvão Correa e Castro, número 32, Centro.

Ainda como parte da programação do Julho Amarelo, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar testagem entre os dias 18 e 21 de julho, das 9h às 16h, na Policlínica de Vassouras. No dia 28, na Atenção Básica, será realizada capacitação para os enfermeiros das Estratégias Saúde da Família.