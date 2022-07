Shows serão realizados no Centro de Convenções General Sombra - Divulgação

Publicado 21/07/2022 16:40 | Atualizado 21/07/2022 16:40

Vassouras vai receber o Festival de Inverno do Sesc neste final de semana. Além dos shows de Diogo Nogueira e Léo Jaime, que vão se apresentar respectivamente sábado (23) e domingo (24) às 21h no Centro de Convenções General Sombra, a Praça Barão de Campo Belo será palco de apresentações de teatro, circo infantil, mediação de leitura e dança nos dois dias.

No domingo (24), ainda haverá show do cantor Marrom Brasileiro às 19h. A abertura dos portões do Centro de Convenções será às 18h. Conforme informou O DIA, os ingressos para os shows devem ser retirados até amanhã (22), no Centro de Convenções General Sombra (das 7h às 17h) ou na sede do Sicomércio em Valença (das 9h às 18h). Para adquirir o ingresso basta levar 1kg de alimento não perecível. Abaixo, confira a programação completa do Festival que é uma parceria entre Prefeitura de Vassouras, Sesc Rio, Universidade de Vassouras, Fecomércio e Sicomércio.

Sábado (23)

Local: Praça Barão de Campo Belo

11h: Peça teatral "Me dá três conto"

15h: Circo, infantil: "Cabaré Circo no ato"

15h às 18h: Mediação de Leitura

21h: Diogo Nogueira, no Centro de Convenções Severino Sombra

Domingo (24)

Local: Praça Barão de Campo Belo

15h: Dança com "Estrela D'alva"

15h às 18h: Medição de Leitura

21h: Leo Jaime, no Centro de Convenções Severino Sombra