VassourasDiego Mendes

Publicado 27/07/2022 12:25

A Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras informou a ampliação dos atendimentos para usuários de duas unidades de Estratégias de Saúde da Família. A partir de 1º de agosto, moradores cadastrados nas unidades José Ferreira de Souza, no bairro Carvalheira, e Hélio de Almeida Pinto, no Centro, passam a ser atendidos na Clínica da Família Dr. Edsneider Pires de Souza, que conta com equipe multidisciplinar.

Nesta unidade central, os atendimentos serão acompanhados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes Comunitários de Saúde, agentes de Vigilância em Saúde, dentistas, auxiliar de Saúde Bucal, fisioterapeutas, entre outros, de acordo com a necessidade do usuário. Segundo a prefeitura, a iniciativa visa garantir maior resolução de atendimentos, evitar o agravamento da doença e possíveis internações.

Na Clínica da Família, a equipe multidisciplinar tem sucesso em 85% dos casos de quem busca atendimento no local. Cada equipe é responsável por uma área (local de moradia). Ao chegar à unidade, o usuário é acolhido por um profissional e é orientado e atendido, de acordo com sua necessidade, sempre focada no objetivo das ações de prevenção, promoção da saúde e diagnóstico precoce de doenças.

“A implantação da Clínica Família faz parte de uma nova organização e reestruturação da Atenção Primária, trabalhando dentro de uma nova lógica, que lhe atribui maior capacidade de resposta às necessidades básicas de saúde da população de suas áreas de abrangências. Nosso objetivo é oferecer um atendimento integrado com foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde e um atendimento integral a toda família, com especialistas e clínicos gerais alinhados para criar uma estratégia para cada família”, disse a secretária de Saúde, Larissa Vieira.

A Clínica da Família fica na Avenida Marechal Paulo Torres N° 477 (Antigo Pronto Socorro), e funciona de segunda a sextas-feira, das 8h às 17h. Esses horários deverão ser estendido nos próximos meses para atendimento noturno, com foco na Saúde do trabalhador.