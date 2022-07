Léo Jaime foi o destaque do domingo - Divulgação

Publicado 25/07/2022 17:12

Com Diogo Nogueira e Léo Jaime como atrações principais, a 20ª Edição do Festival Sesc de Inverno movimentou o final de semana em Vassouras. Ao longo dos dois dias, o público prestigiou apresentações de teatro, circo infantil, mediação de leitura e dança realizadas na Praça Barão de Campo Belo, no Centro Histórico. Segundo a prefeitura, caravanas de turistas também prestigiaram a Feira do Produtor e a Exposição de Artesanato.

À noite, os shows gratuitas lotaram o Centro de Convenções General Sombra. Diogo Nogueira se apresentou no sábado (23) e Léo Jaime e o cantor Marrom no domingo (24). Organizado pelo Sesc, em parceria com a prefeitura de Vassouras, o Festival de Inverno deixou as ruas da cidade tomadas turistas de diversas localidades da região. "Temos parceiros engajados e que estão sempre dispostos a trazer o melhor para nossa população. Com o Festival de Inverno, Vassouras mostrou mais uma vez que está pronta para receber grandes eventos", disse a vice-prefeita Rosi Silva.

O prefeito de também comentou a movimentação cultural e turística na cidade. "Fico muito feliz por Vassouras ser palco de grandes produções culturais, depois de um tempo sem podermos realizar eventos. A nossa vocação é o turismo, com eventos culturais para todas as idades. Ver a cidade exalando movimento e vida é muito gratificante, com programação para toda a família", disse Severino Dias.