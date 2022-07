Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - pch.vector - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinadapch.vector - Freepik - Creative Commons

Publicado 29/07/2022 15:34

A prefeitura de Vassouras ampliou a aplicação da segunda dose de reforço contra covid-19 para pessoas com 18 anos de idade ou mais. Até então, a 4ª dose estava liberada apenas para moradoresacima dos 40 anos. Além de ter 18 anos ou mais, é necessário que intervalo entre a 3ª e a 4ª dose já seja maior que 4 meses.

A vacinação estará disponível nas 14 unidades de Estratégia de Saúde da Família e nas 10 Unidades Básicas de Saúde do município. O atendimento é de 8h às 17h nos postos urbanos e de 8h às 16h nas localidades rurais. Para receber a dose, é necessário apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência, CPF ou cartão SUS.

"A vacina é um ato de amor e responsabilidade com a saúde individual e a coletividade. A imunização é segura e uma forte aliada no possível agravamento da doença, bem como no aumento de casos da covid-19 na nossa cidade. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, maior será nossa eficácia no combate à covid-19”, ressaltou a secretária de Saúde, Larissa Vieira.