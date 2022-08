Aumento atinge 109 agentes - Divulgação

Publicado 05/08/2022 12:32

A prefeitura de Vassouras reajustou em 56% o salário de agentes de Saúde, medida que contempla 109 profissionais (83 agentes comunitários e 23 agentes de endemias) cujos vencimentos passam de R$ 1.550,00 para R$ 2.424,00. Autorizado pelo prefeito Severino Dias, o reajuste ocorre em conformidade com a portaria nº 2.109 do Ministério da Saúde. “Os agentes prestam serviços importantes e essenciais à população, são esses profissionais que mais conhecem a saúde do povo, com ações de prevenção de doenças e promoção de saúde. Eles são atores importantes para a obtenção de resultados positivos na saúde da população”, disse a secretária de Saúde, Larissa Vieira

"É um reajuste mais do que merecido. Sabemos a importância desses profissionais no dia a dia da nossa comunidade. Nosso governo tem com foco melhorar a cada dia a qualidade de vida dos vassourenses e de todos que trabalham para alcançar esse objetivo. Acolher essa categoria é nossa responsabilidade e fico muito satisfeito em poder conceder um aumento que realmente fará a diferença no bolso dos colaboradores", ressaltou o prefeito Severino.

Na decisão do Ministério, a importância da criação do programa de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias também ganhou destaque. O órgão destacou que esses profissionais são legados do Sistema Único de Saúde, com a implantação de políticas públicas que possibilitam o acesso à saúde por parte da população mais carente e vulnerável, bem como informações sobre riscos de doenças e epidemias.

"A saúde de Vassouras é referência na região e temos que agradecer a cada um que contribui para que isso seja possível. Nossos agentes fazem um trabalho excepcional e merecem esse reajuste. Ao lado do prefeito Severino, estamos realizando um governo que tem avançando na estrutura física da saúde municipal e ampliando os atendimentos para a população", disse a vice-prefeita Rosi Silva.