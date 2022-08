Equipes percorrem bairros conscientizando a população - Divulgação

Publicado 03/08/2022 14:38

Nesta semana, a prefeitura de Vassouras iniciou a campanha contra abandono e maus-tratos a animais em Vassouras. As ações de panfletagem e orientação em bairros da cidade e ciclo de palestras em escolas da rede municipal terminam no próximo dia 24 de agosto, mas o encerramento da campanha será em setembro. No dia 4, será realizada a 1ª "Cãominhada" de Vassouras, na Broadway, a partir das 9h.

O objetivo da caminhada é socializar os animais, conscientizar os tutores e ajudar grupos de proteção animal. Há a sugestão de doação de 1 kg de ração animal (cão ou gato) para alimentar animais de rua. No decorrer da manhã, stands com animais para adoção, cadastro para castração gratuita, brinquedos para as crianças, música e outras atrações serão promovidas. A prefeitura ressalta que o cão deve ser totalmente sociável e vacinado e os tutores devem levar saquinhos para recolhimento das fezes e água para a hidratação do seu animal.



Segundo a prefeitura, o objetivo da campanha é orientar os tutores sobre condutas consideradas maus-tratos aos animais, além das sanções previstas em lei no caso de constatação de algum crime. As equipes explicam que abandonar, agredir, mutilar, envenenar, manter os animais em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, alimentos ou água, além de negar assistência veterinária, entre outros, são algumas ações sujeitas à punição por lei.

Além da campanha nos bairros, será realizado o Dia P, em 13 de agosto, com diversas atividades destinadas aos cuidados dos animais, como palestras, adoção consciente, cuidados para os animais, cadastro para Castração, entre outros, na Praça Barão de Campo Belo. Abaixo, confira a programação completa.



- De 01/08 a 12/08 – Panfletagem e orientação nos Bairros: Carvalheira; Madruga; Barreiro; Residência; II Residência; Grecco; Antiga Linha.

- De 15/08 a 24/08 - Panfletagem e orientação nos Bairros: Mancusi; Bacia de Pedra/Demétrio Ribeiro; Ipiranga; Barão de Vassouras; Centro; Massambará e Andrade Pinto.

- Palestras nos dias 24, 26 e 30 de agosto:

EM Thiago Costa;

EM Magaly Sayão;

EM Prefeito Severino A Dias;

EM Giovani Napoli;

- Dia 04 de setembro -

Encerramento com a 1ª Cãominhada de Vassouras