Clínica da Família fica no antigo Pronto SocorroDivulgação

Publicado 02/08/2022 13:47

Já está em funcionamento a Clínica da Família Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza, mais recente investimento da prefeitura de Vassouras na Saúde Pública. Localizada no centro, a unidade conta com espaço moderno, atendimento 100% informatizado e equipe multidisciplinar. Segunda a Secretaria de Saúde, a nova unidade concentra os atendimentos dos moradores cadastrados nas unidades de saúde do bairro Carvalheira (José Ferreira de Souza) e do centro (Hélio de Almeida Pinto).

O espaço conta com 16 consultórios e equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância em saúde, dentistas, auxiliar de saúde bucal, fisioterapeutas, entre outros. A secretária de Saúde ressaltou que a Clínica da Família é parte de uma nova organização e reestruturação da Atenção Primária e que o atendimento integrado tem foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde. “Os atendimentos nas especialidades vem para alinhar e criar uma estratégia para cada família. Essa ação é fruto de uma parceria com o Hospital Universitário de Vassouras, através do convênio COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde), em consonância com a portaria interministerial”, disse Larissa Vieira.

A Clínica da Família Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza faz uma homenagem ao Dr. Edsneider, falecido em abril de 2020. Segundo a prefeitura, o médico foi um "profissional dedicado à medicina e à família, reconhecido pelos seus colegas e pacientes por seu atendimento humanizado." A mãe e a irmã do homenageado estiveram presentes no primeiro dia de funcionamento da Clínica e agradeceram o reconhecimento da prefeitura, dos amigos e dos pacientes ao trabalho prestado pelo médico. A Clínica da Família fica na Avenida Marechal Paulo Torres N° 477 (Antigo Pronto Socorro), com atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Os horários deverão ser estendidos nos próximos meses para atendimento noturno, com foco na saúde do trabalhador.