Evento promoveu troca de experiências entre brasileiros e portuguesesDivulgação

Publicado 07/08/2022 17:59

Vassouras sediou o Seminário Internacional 'Do Vale do Lima ao Vale do Café', organizado pelo Vale do Café Convention & Visitors Bureau e a Adril. Representando o governo municipal, a vice-prefeita Rosi Silva fez o encerramento do encontro, realizado no último dia 28, e comentou a importância da troca de experiências na gestão de atividades turísticas dos territórios históricos de Portugal e Brasil.

"Ver esse encontro acontecendo aqui mostra a importância de Vassouras e reforça a vocação turística e histórica do município. O diálogo e essa imersão de ideias são ferramentas essenciais para a construção de um Vale do Café cada vez mais forte", disse a vice.



O empresário Ronaldo Cezar Coelho ofereceu uma recepção para delegação dos prefeitos do Norte de Portugal, que estavam na cidade celebrando a cooperação internacional, na Fazenda São Fernando. O trabalho realizado por Sônia Mattos, fundadora e membro do Instituto Preservale, também foi destacado por sua importância para a região.