Vice Rosi e prefeito Severino - Divulgação

Publicado 11/08/2022 08:42

Neste segundo semestre, a prefeitura de Vassouras vai promover uma série de visitas ao Cristo Redentor. "Além da Visita nas Fazendas, que o município já realiza de forma exclusiva para os vassourenses, agora vamos levar grupos de moradores para conhecer o Cristo Redentor. Acho importante promover e incentivar o turismo na cidade e no nosso estado", comentou a vice-prefeita Rosi Silva.

Em parceria com a Paróquia local, inicialmente serão oferecidas três visitas gratuitas à população. A primeira delas será no próximo dia 18, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Políticas Públicas, que fica no 2° andar do prédio da Prefeitura (Av. Otávio Gomes, 395, Centro). As inscrições estão abertas até o dia 15 para moradores de Vassouras com mais de 18 anos de idade. É necessário apresentar cópias de RG, CPF e Comprovante de Residência. "Nosso turismo é forte e Vassouras cumpre bem esse papel atuando com relevância nas duas pontas, tanto recebendo turistas de todo o país, quanto promovendo a atividade para nossa população no Estado. Nosso governo tem um olhar especial para o turismo e o resultado que estamos obtendo é muito gratificante", disse o prefeito Severino.