Agosto é o mês de incentivo à amamentaçãoDivulgação

Publicado 16/08/2022 13:48

Durante o Agosto Dourado, a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Saúde, realiza uma série de atividades sobre o tema “Fortalecer a amamentação: educando e apoiando”, reunindo mamães e bebês. A partir desta terça (16), o público-alvo terá acesso à palestras, rodas de conversa, café da manhã, entre outras ações destinadas a orientar as mães sobre o aleitamento materno como única forma de alimentação até o sexto mês de vida da criança. Veja a programação ao final desta matéria.



“O leite materno contém todos os nutrientes necessários para o bem estar dos bebês. Ele é de fundamental importância para facilitar a digestão, hidratação e proteção dos recém-nascidos contra doenças infecciosas e alergias, bem como melhora a resposta à vacinação e diminui as chances de mortalidade infantil”, disse a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira, acrescentando que a amamentação protege ainda as mães contra alguns tipos de câncer e tem outros benefícios, como ajudar na recuperação pós-parto.



Instituído pela Lei nº13.435/2017, agosto passou a ser considerado o mês do aleitamento materno no Brasil. Intitulado como Agosto Dourado, o movimento visa promover ações que estimulem a prática. A cor dourada foi selecionada para representar o padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), 54% dos bebês de até 6 meses receberam aleitamento materno exclusivo em 2020. O indicador retrata o aumento de um ponto percentual comparado a 2019, quando a taxa nacional ficou em 53%.





Programação- Dia 16, às 14h - Clínica da Família - Bate papo com as gestantes sobre o fortalecimento do Aleitamento Materno e introdução alimentar .

- Dia 18, às 13h30 - Estratégia Saúde da Família Santa Amália- Roda de Conversa com a equipe multiprofissional e gestantes para incentivo à amamentação.

- Dia 23 - Unidade Básica Saúde de Piraui - Roda de conversa com gestantes para orientações e esclarecimentos sobre aleitamento materno.

- Dia 24, às 9h - Estratégia Saúde da Família Residência/ Mancusi - café da manhã com o tema: Fortalecer a Amamentação: educando e apoiando.

- Dia 24, às 10h - Estratégia Saúde da Família Itakamosi - palestra sobre incentivo ao aleitamento materno exclusivo para as gestantes e puérperas.

- Dia 25, às 9h - Estratégia Saúde da Família Massambará- sala de espera para gestantes " Fortalecer a amamentação: educando e apoiando".

- Dia 29, às 10h - Unidade Básica de Saúde - Esquina da Alegria- Roda de Conversa com puérperas e gestantes para incentivo ao aleitamento materno e primeiros cuidados com os dentes dos bebês, com o dentista Hugo Morelli.

- Dia 31, às 10h - Clínica da Família Grupo de Gestantes com a enfermeira Rose Brandão Honório.