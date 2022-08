Prefeito, vice-prefeita e secretária de saúde de Vassouras - Divulgação/PMV

Publicado 13/08/2022 14:27 | Atualizado 13/08/2022 15:01

A prefeitura de Vassouras adquiriu sete veículos novos que já estão atendendo as equipes da Atenção Básica e Saúde Mental do município. O prefeito Severino Dias, a vice-prefeita Rosi Silva e a secretária municipal de Saúde Larissa Vieira acompanharam a chegada dos carros, que ajudam a agilizar os atendimentos, em especial levando profissionais que precisam se deslocar até pacientes com dificuldade de locomoção.



Segundo a prefeitura, os veículos fazem parte da frota que atende todas as equipes das 24 Unidades de Saúde da Família e de Estratégia de Saúde da Família dos bairros e distritos. “Somos referência em saúde pública porque nos preocupamos em investir no profissional, na qualidade do atendimento que reflete diretamente no paciente bem assistido”, comentou a secretária Larissa.