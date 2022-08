Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Publicado 21/08/2022 18:22

Desde sexta-feira (19), a Feira do Produtor Rural de Massambará, promovida pela prefeitura de Vassouras, movimenta a praça Manoel Lavinas com exposição de produtos da agricultura familiar. Neste domingo (21), a partir das 19h, Vaquejada Sertaneja e Balanço Tropical encerram a festa. O prefeito Severino Dias; a vice Rosi Silva; o secretário de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira; e secretária de Cultura, Angela Maria da Silva; acompanharam o evento e ressaltaram a importância dele para a economia municipal e a tradição cultural.

O secretário de Meio Ambiente enfatizou o valor da agricultura familiar que a gestão tem dado à agricultura familiar, citando ações como doação de mudas, preparação de lavragem do solo, curso de capacitação e assistência técnica. “Agradeço aos 80 agricultores que disponibilizaram seus produtos na exposição e a todos servidores pelo empenho nessa concretização. Continuaremos focados em ampliar os projetos e apoiar os agricultores para baixar o custo da produção e gerar mais renda”, disse Danilo. "Esta festa é uma forma da prefeitura mostrar que valoriza demais este trabalho, que gera tantos empregos e reconhecimento até fora da cidade”, disse o prefeito.





A vice-prefeita de Vassouras também reforçou a importância dos produtores rurais. “Essa é uma atividade muito forte no nosso município. Sempre buscamos ações e projetos que valorizem esses trabalhadores, e essa festa vem reforçar a importância dos produtores para o nosso dia a dia”, disse Rosi Silva. Sobre a festa, a secretária de Cultura Ângela Maria disse que é "o momento de reverenciar todos os trabalhadores da agricultura que contribuem com determinação para colocar em nossas mesas alimentos de alta qualidade”.