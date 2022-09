Centro Histórico de Vassouras - Divulgação

Centro Histórico de VassourasDivulgação

Publicado 02/09/2022 08:20

A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está participando da Feira do Empreendedor do Sebrae Rio, que começou nesta quinta (1º). O maior evento de empreendedorismo do estado do Rio de Janeiro acontece até sábado (03), no Centro de Convenções ExpoMag, no centro do Rio.

No stand de Vassouras, os visitantes têm acesso a informações sobre os atrativos turísticos, lazer, opções comerciais, segurança, educação de qualidade e modernidade. O evento, que deve receber cerca público de 30 mil pessoas ao longo de 3 dias, é promovido pelo Sebrae Rio e conta com 12 palcos e mais de 250 palestras com os mais variados perfis de empreendedores. A feira terá ainda mais de 100 oficinas, rodada de negócios, atendimentos, consultorias individuais e 13 salas de capacitação, além de 30 startups selecionadas com modelos de negócios inovadores. Nesta 10ª edição, mais de 120 pequenos negócios vão expor seus produtos.





"Sempre bati na tecla de que Vassouras precisa e merece ser conhecida por mais pessoas e o quanto é importante alavancarmos novos negócios, atraindo mais pessoas para a cidade. Temos muito a oferecer: cultura, gastronomia, paisagens belíssimas e experiências históricas muito ricas. Fico feliz de saber que mais gente terá acesso a nossa verdade, e espero que a Feira do Empreendedor está nos dando esse reconhecimento”, disse o prefeito Severino Dias.



Também conhecida como a Princesinha do Café, Vassouras é considerada uma das mais charmosas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. O município é roteiro certo para turistas que buscam lazer, cultura, gastronomia, aliada à história. Isto porque, o ponto alto da cidade são as fazendas do ciclo do café, aliadas a um conjunto paisagístico e urbanístico, composto por casarões, sobrados e palacetes.



A principal praça da cidade, Barão de Campo Belo, é cercada por belezas naturais e casarões antigos. Quem passa pelo local pode visitar ainda a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1828, em estilo neoclássico; o Centro Cultural Cazuza; a antiga Estação Ferroviária de Vassouras, erguida em 1875; além do Museu Casa da Hera e o Mirante Imperial.