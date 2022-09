Leoni é uma das atrações da Feira Literária - Reprodução

Nesta terça-feira (06), o cantor, compositor e escritor Leoni é a principal atração noturna da Feira Literária de Vassouras. A partir das 21h, no Centro de Convenções General Sombra, será realizada a noite de autógrafos e uma roda de conversa sobre a obra literária do ex-membro da banda Kid Abelha. No mesmo local, às 22h, Leoni vai cantar seus maiores sucessos.

Desde a semana passada, a Feira Literária de Vassouras já recebeu grandes nomes como Fernanda Takai, Elisa Lucinda, Mary Del Priori, Laurentino Gomes e a imortal da ABL Ana Maria Machado. A programação da tarde de hoje (06) tem como destaque a presença da atriz e escritora Leona Cavalli. A tarde de autógrafos com roda de conversa acontece a partir das 14h, no Centro Cultural Cazuza.