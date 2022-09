"A vida é a melhor escolha" é o tema do Setembro Amarelo 2022 - Divulgação

"A vida é a melhor escolha" é o tema do Setembro Amarelo 2022Divulgação

Publicado 09/09/2022 14:24

Por ocasião do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de setembro), a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove programação especial neste mês com rodas de conversa e orientação para que moradores procurem um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em caso de sofrimento psíquico. “Nós usamos o mês de Setembro como marco para as discussões a cerca do assunto. Mas, saúde mental deve ser discutida e levada a sério durante todo o ano. Nosso município tem uma rede de apoio excelente e à disposição para quem precisar”, destacou a vice-prefeita Rosi Silva.



"O Setembro Amarelo vem para nos ajudar a trabalhar esse tema extremamente sensível no nosso dia a dia, mas que precisa ser abordado e que pode ser evitado quando há a correta abordagem das pessoas em estratégias em saúde pública", disse a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira, reforçando que o tema deve ser trabalhado com cuidado e responsabilidade e acompanhado de perto por equipe multidisciplinar, com especiais atuações de psicólogo e psiquiatra.



No decorrer do mês, os CAPS intensificarão as rodas de conversa, oficinas e palestras com informações sobre a importância de buscar atendimentos em uma das unidades, cuja as abordagens dos casos são realizadas com cuidado e respeito às singularidades das pessoas. "É importante frisar que este é um mês onde damos mais atenção ainda aos problemas de saúde mental. Porém a cidade já faz esse trabalho de acolhimento durante todo o ano. As pessoas ainda tem uma certa resistência em tratar esse tipo de problema. As doenças psicológicas são doenças que também precisam de atenção e tratamento adequado, e uma rede de profissionais qualificados para isto", ressaltou o prefeito Severino Dias.



Movimento que começou a ser trabalhado no Brasil em 2015, o Setembro Amarelo tem objetivo de conscientizar a população e entes públicos da importância de cuidar da saúde mental e promovê-la como política pública para prevenção ao suicídio. Em 2022, o tema é "A vida é a melhor escolha". Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 milhão de casos. Ainda segundo a OMS sabe-se que praticamente todos os casos de suicídio estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente.



O CAPS Dr Horário Tavernard dos Santos atende o público adulto e fica na Rua Comandante Alves Branco, 32 – Centro. O contato com a unidade pode ser feito ainda pelo telefone (24) 2471-9174, que também oferece suporte via WhatsApp. A rede municipal conta também com o CAPS Morada das Palmeiras, que atende o público infanto-juvenil. A unidade fica na Rua Expedicionário Sebastião Paiva, 84 – Bairro Residência., e o contato podem se feitos pelo telefone/WhatsApp (24) 2471-3221.