Feira da Saúde começa neste sábado (17) - Divulgação

Feira da Saúde começa neste sábado (17)Divulgação

Publicado 16/09/2022 15:55 | Atualizado 16/09/2022 15:57

Até o final deste mês, com objetivo de ampliar e aproximar os atendimentos em saúde da comunidade, a prefeitura de Vassouras vai promover a Feira da Saúde. A ação, que começa neste sábado (17), será em conjunto com os atendimentos da Unidade Móvel de Saúde, que visa zerar a fila de exames de imagens

A Feira da Saúde vai contar com 10 tendas com serviços de aferição de PA e glicemia; teste rápido para covid-19; teste rápido para HIV, sífilis, hepatite b e hepatite C; teste rápido de PSA (rastreamento para câncer de próstata); e realização de cadastro para doadores de médula óssea. As equipes também vão promover atividades de incentivo ao alongamento, além de orientações sobre atividade física, auriculoterapia e saúde mental, com foco na prevenção do suicídio; orientações sobre primeiros socorros; alimentação saudável e higiene bucal. Pais e responsáveis levar ainda a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes para avaliação de calendário.

"Os serviços em saúde precisam estar abertos e acessíveis à população. Aqui em Vassouras priorizamos isso e levamos para a comunidade os atendimentos básicos, além de orientações para prevenção das doenças”, disse o prefeito Severino Dias. Confira, abaixo, a programação.

Dia 17 – Massambará - Andrade Pinto e Andrade Costa

Dia 18 – Itakamosi - Ipiranga, Demétrio Ribeiro e Barão

Dia 19 – Ferreiros e Piraui

Dia 20 – Residência e Melo Afonso

Dia 26 – Grecco

Dia 29 – Clínica da Família – Centro