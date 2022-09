Ação vai percorrer diversas localidades do município a partir de sábado (17) - Reprodução/Google Earth

Ação vai percorrer diversas localidades do município a partir de sábado (17)Reprodução/Google Earth

Publicado 15/09/2022 09:51

A prefeitura de Vassouras informou que vai zerar a fila de espera por exames de imagens com a ação Saúde em Dia, que começa no próximo sábado (17). Durante 15 dias, uma Unidade Móvel de Saúde vai percorrer diversas localidades do munícipio para atender pacientes com exames já estão agendados. "Zerar a fila de espera na cidade para todos esses exames vai ser um alívio, principalmente depois de um longo período de isolamento, onde muitas pessoas não puderam cuidar de sua saúde", disse o prefeito Severino Dias



Os exames disponíveis serão ultrassonografias (mamaria e transvaginal), ecocardiograma, mamografia, densitometria óssea e ressonância magnética. O primeiro dia da ação será em Massambará, a partir das 7h30, na Praça Manoel Lavinas. No local, a Unidade Móvel de Saúde também vai atender moradores de Andrade Costa e Andrade Pinto que terão direito a transporte fornecido pela Secretaria de Saúde. (No final da matéria, veja dias de atendimento em outras localidades)



A vice-prefeita Rosi Silva elogiou os esforços das equipes de saúde para agilizar os atendimentos e procedimentos da população. "Esse mutirão de exames vem para reforçar nosso compromisso em oferecer sempre o melhor serviço para nossa população”, comentou Rosi. "Com o Saúde em Dia vamos zerar a demanda reprimida gerada pela pandemia da Covid-19, com isso queremos ainda minimizar o tempo de espera para realização desses procedimento garantindo aos moradores da nossa cidade maior acesso à Saúde Pública”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

Setembro

Dia 17 – Praça Manoel Lavinas (Massambará)

Dia 18 – Praça Itakamosi

Dia 19 - Praça de Ferreiros

Dias 20, 21, 22 e 23 – Residência (Rua João XXIII)D

Dias 26, 27 e 28 - Grecco (Rod Lúcio Meira BR 393 nº 57686)

Dias 29 e 30- Clínica da Família (Av. Marechal Paulo Torres 577)

Outubro

Dias 03, 04 e 05 - Clínica da Família (Av. Marechal Paulo Torres 577)