Coquetel do evento de casamentos aconteceu na segunda (19) - Divulgação

Coquetel do evento de casamentos aconteceu na segunda (19)Divulgação

Publicado 22/09/2022 13:27

Na última segunda (19), a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou o lançamento oficial do IC Week Vale do Café 2022 no Centro de Convenções General Sombra, mesmo local que vai abrigar o evento nos dias 18 e 19 de novembro. A expectativa dos organizadores é receber pelo menos mil pessoas nos dois dias do evento que reúne profissionais de diversos setores de produção de casamentos.



"Receber o evento Inesquecível Casamento Week em nossa cidade é abrir a porta do mercado de casamentos. A região Sul Fluminense tem lugares incríveis, como fazendas históricas, hotéis fazenda, propriedades regadas de beleza e verde para serem exploradas por um dos mercados que mais movimentam economicamente o nosso país hoje. Espero que os olhares dos empresários desta área estejam mais atentos a nós e que este evento seja o primeiro de muitos passos para sermos reconhecidos com excelência também nesta área”, disse o prefeito Severino Dias.



No coquetel de lançamento, o diretor e organizador do IC Week falou sobre a importância do marketing para casamentos e do evento para a economia de Vassouras. “Vassouras foi escolhida entre dez cidades do interior para realizar este evento, pois acreditamos que o município e todo o Vale do Café têm potencial para desenvolver esse setor e gerar turismo e negócios para região”, disse Fabiano Niederauer. O IC Week Vale do Café 2022 será realizado por Inesquecível Casamento, com apoio da prefeitura de Vassouras, Universidade de Vassouras, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do RJ (ABIH-RJ) e Vale do Café Convention & Visitors Bureau.

Empresária do setor hoteleiro, Ana Lúcia Furtado falou sobre a expectativa: “Tenho certeza de que este evento vai abrir o mercado para Vassouras e toda a região. Temos uma natureza esperando, locais ao ar livre para as festas, exatamente do jeito que o mercado de casamento quer atualmente, onde os casais cada vez mais procuram locais diferentes, espaços abertos, junto à natureza, para a realização desse momento de extrema importância, que é a cerimônia do casamento. E tudo isso nós podemos ofertar aqui em Vassouras, que conta com toda infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes e profissionais competentes para transformar esse sonho em realidade".