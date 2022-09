Projeto foi idealizado pela vice-prefeita - Divulgação

Projeto foi idealizado pela vice-prefeitaDivulgação

Publicado 27/09/2022 11:56

A prefeitura de Vassouras concluiu mais um ciclo do projeto ‘Visite o Cristo’, que leva moradores ao monumento que fica na cidade do Rio e é uma das Sete Maravilhas do Mundo. Iniciado em agosto, o projeto já levou 160 munícipes para o passeio que começa com a subida para o ponto turístico mais conhecido do Brasil, localizado no alto do Morro do Corcovado, pela centenária Estrada de Ferro do Corcovado.

"Idealizadora do projeto, a vice-prefeita de Vassouras tem acompanhado o andamento da ação. “O nosso governo enxerga a importância do turismo. Não só o turismo de nossa cidade, que é uma das grandes vocações de Vassouras, mas também levar os vassourenses para conhecer outros importantes pontos turísticos do nosso Estado”, disse Rosi Silva. “Quem me conhece sabe o quanto eu amo Vassouras e como eu fico feliz de ver a população, de fato, sendo beneficiada com os nossos projetos. É isso que me move e me incentiva a trabalhar na vida pública”, comentou o prefeito Severino Dias.