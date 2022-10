Vassouras é uma das cidades do Vale do Café - Divulgação

Vassouras é uma das cidades do Vale do CaféDivulgação

Publicado 05/10/2022 13:52

No próximo dia 16, Vassouras vai realizar a Corrida Federal Kids, com largada às 8h, na Praça Barão de Campo Belo. As inscrições gratuitas estão abertas até o dia 14 de outubro. Segundo a prefeitura, o evento tem o objetivo de reunir toda a família em prol da luta contra a pedofilia e é fruto de parceria com Instituto Federal Kids, com apoio do Sesc e da Universidade de Vassouras.

No dia da corrida, crianças e responsáveis vão receber camisetas e elásticos para uni-los. Os percursos da Corrida Federal Kids variam de acordo com a idade das crianças, que vão receber medalhas. Para aquelas que têm até 8 anos, e serão as primeiras na largada, serão percorridos 400 metros. Logo depois, seguem as crianças com idades de 9 a 11 anos, em percurso de 600 metros,. Por fim, os participantes de 12 a 14 anos vão percorrer a distância de 800 metros.



"Será um domingo repleto de atividades e serviços para os moradores de Vassouras. Além da corrida, que também contará com a participação das crianças, o município irá disponibilizar atendimentos das secretarias municipais e atividades recreativas e de conscientização de combate à pedofilia”, explicou a vice-prefeita, Rosi Silva.