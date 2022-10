Atletas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze - Divulgação

Publicado 18/10/2022 11:39 | Atualizado 18/10/2022 11:40

Atletas de Vassouras ganharam 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze no Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim disputado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Dos mais de 500 atletas participantes, 22 eram da delegação do Programa de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Vassouras e disputaram nas modalidades Humbling, Duplo Mini, Trampolim Individual e Trampolim Sincronizado.

"Estamos muito orgulhosos com o desempenho dos nossos atletas. Esses resultados demonstram o empenho de toda a equipe e que nossas políticas públicas para o Esporte estão no caminho certo, trazendo ótimos resultados", disse o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Mário.

"Investir em esporte sempre esteve entre as nossas prioridades, especialmente para o público infanto-juvenil. Ver nossos jovens participando das aulas já é um imenso orgulho, e quando eles se tornam atletas de alto rendimento, como os da ginástica de trampolim, só podemos agradecer a eles, ao apoio de suas famílias por acreditarem e participarem do nosso programa", disse o prefeito Severino Dias.

O projeto de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Vassouras oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes, às segundas, quartas e sextas, em dois horários (8h30 e 13h30), na quadra esportiva do Parque de Exposições.