Atletas saíram vitoriosas do Campeonato Sul-Americano - Divulgação

Atletas saíram vitoriosas do Campeonato Sul-Americano Divulgação

Publicado 14/10/2022 13:05

Duas atletas da escolinha de karatê da prefeitura de Vassouras conquistaram três medalhas no Campeonato Sul-Americano de Karatê da IKGA, realizado em Mendonza, na Argentina. Maria Isabela, de 18 anos, ganhou duas medalhas de prata e Maria Lúcia, de 21 anos, recebeu uma medalha de bronze na primeira competição internacional em que a delegação de um projeto esportivo promovido pela prefeitura.



Presente durante os três dias de disputa (7 a 9 de outubro), o secretário de Esportes ressaltou não só o resultado, mas o importante passo dado pelo município na inserção de jovens talentos no cenário mundial. “Acredito que foi uma grande conquista para todos. Tanto pelo resultado obtido, quanto pela experiência proporcionada para as atletas. O esporte em Vassouras tem se mostrado cada vez mais forte e estamos rompendo fronteiras buscando incentivar o maior número de modalidades. A Prefeitura de Vassouras tem exercido um grande papel de fomentador de novos talentos e essa primeira experiência fora do país, com os resultados obtidos, mostra que estamos no caminho certo”, destacou Luiz Mário.



“Foi uma das melhores experiências que tive. Fui parar em outro país e aproveitei cada momento para poder guardar na minha memória e no meu coração. Foi muito especial. Eu fui para competir, mas voltei não só com as medalhas, mas também com muita cultura e conhecimento. A ficha demora para cair, mas depois você entende o tamanho da conquista. É você representar a sua cidade, levar o nome da sua cidade para um pódio internacional e ser a segunda melhor da categoria em toda América Latina”, disse Maria Isabela.



À frente do projeto, a professora de Educação Física e 2º Dan em Karatê, Andressa de Oliveira Barbosa, falou sobre o sucesso da participação, projetou o futuro e explicou a relevância que o esporte tem na vida dos atletas. “Esse resultado foi melhor do que esperávamos, principalmente por ser o primeiro evento desse porte. É uma conquista que está abrindo portas para elas nos próximos eventos, o nosso foco agora será o Mundial do Japão, no ano que vem. E essa parceria entre esporte e educação é muito importante, pois o foco é formar cidadãos e os conhecimentos adquiridos são aqueles fundamentais para o futuro desses jovens. Além disso, o resultado também mostra para os alunos mais novos do projeto o quão longe eles podem chegar no esporte, e que isso só depende do empenho de cada um”, finalizou a professora, que também é servidora concursada da prefeitura de Vassouras.



“Chega a ser inacreditável poder alcançar tal posição. Durante o campeonato eu só pensava que estava representando o país e que era uma responsabilidade muito grande. Durante a premiação o alívio e felicidade de poder trazer uma medalha para casa me transbordou, alcançar essa posição é muito gratificante. A felicidade foi ainda maior quando foi anunciado que o Brasil conquistou o primeiro lugar no quadro geral. Hoje, estamos alcançando lugares mais altos e fico muito feliz por poder trazer essa alegria para a minha sensei, Andressa, que me ensinou tudo. É muito gratificante poder ver a escola de karatê da prefeitura crescendo e obtendo novas oportunidades”, comentou Maria Lúcia.