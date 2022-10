Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução/Google Earth

Publicado 26/10/2022 09:34

A prefeitura de Vassouras informa que o cadastro para o Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF), do Governo do Estado do Rio, está aberto. Para se cadastrar, o artista deve preencher o formulário on-line até o dia 11 de novembro de 2022.

O objetivo do cadastramento é mapear os artistas e/ou grupos para obter mais informações sobre as manifestações artísticas dentro de suas devidas localidades. Todas as informações reunidas serão compiladas e entregues ao município no final do ano.

A Secretária de Cultura de Vassouras destacou a importância da participação dos artistas locais para a construção do mapeamento artístico da cidade. "Em Vassouras, já temos um levantamento das principais manifestações culturais da cidade. Esta nova convocação é mais abrangente, onde todos os segmentos (música, artistas plásticos, teatro, dança, literatura, etc..) serão mapeados. Essas informações serão fundamentais para a construção de políticas públicas do nosso setor cultural. Por isso a adesão dos artistas é tão importante”, disse Ângela Silva.