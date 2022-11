Encontro aconteceu semana passada - Divulgação

Publicado 07/11/2022 20:49 | Atualizado 07/11/2022 20:50

Nos dias 4 e 5 de novembro, Vassouras recebeu o 1° Encontro de Numismática e Multicolecionismo do Vale do Café. Promovido pela prefeitura, através da Secretaria de Cultura, em parceria com a Rocha Numismática e Universidade de Vassouras, o evento contou com a presença de inúmeros colecionadores e apreciadores no Centro Cultural Cazuza, onde foi montada a estrutura para exposição de moedas, cédulas, antiguidades e outras raridades.

“Vassouras segue sua vocação com a realização e promoção de eventos culturais. Foi muito interessante ver de perto essa exposição, que é rica em história. Parabéns a todos que organizaram e fizeram esse evento ser possível”, disse a vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva. Além da exposição, o encontro teve palestras com temas variados como: ‘Os Super-heróis da Numismática’, ‘Elementos para identificação de moedas falsas na Numismática’, ‘A História do Dinheiro’, e ‘Fundamentos da Numismática’. O evento contou com a presença de outras autoridades do município, como a secretária Municipal de Cultura, Ângela Maria. "É de grande importância continuar trazendo para o município eventos que mostrem a diversidade do que é a Cultura. A promoção da cultura é muito ampla e estamos conseguindo mostrar isso aqui em Vassouras”, comentou Ângela.