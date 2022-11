Rosi Silva, vice-prefeita de Vassouras - Divulgação

Publicado 07/11/2022 06:31

Pelo segundo ano consecutivo, Vassouras foi uma das finalistas do Prêmio Band Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila. Realizada na última sexta-feira (04), a premiação avaliou seis pilares dos municípios: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Vassouras teve seu desempenho reconhecido na categoria Saúde e Bem-estar, figurando entre os três melhores municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes. “É inexplicável esse sentimento em ver nossa Vassouras mais uma vez entre as finalistas deste prêmio tão importante. Divido essa conquista com nossos servidores, que são responsáveis por fazer essa engrenagem funcionar e a toda população que confiou em nós como gestores”, disse a vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, que representou o município na cerimônia realizada na sede da Fecomércio, na cidade do Rio.



“Continuaremos trabalhando para melhorar, ainda mais, a qualidade de vida dos vassourenses. E estar entre as cidades finalistas, principalmente na categoria da saúde, a qual avançarmos muito nos últimos anos, é motivo de muito orgulho”, comentou Severino Dias, que recentemente recebeu o prêmio Prefeito Empreendedor, promovido pelo Sebrae.