Audiências foram realizadas na Universidade de Vassouras - Divulgação

Publicado 13/11/2022 13:37

Em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico), promoveu as últimas audiências públicas para elaboração dos Planos Integrados de Vassouras (PIV), que englobam o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana.



As sessões aconteceram nos dias 09 e 10 de novembro, no auditório da Universidade de Vassouras, e reuniram representantes da sociedade civil, IPHAN, secretarias municipais, empresa de transporte urbano, INEA, Universidade de Vassouras, estudantes do curso de Edificações da FAETEC Vassouras, estudantes do curso de Engenharia da Universidade de Vassouras, entre outros.

Durante as audiências as equipes técnicas da SMUPH e do IBAM apresentaram as propostas preliminares constantes dos Planos Integrados de Vassouras (PIV), contemplando a revisão do Plano Diretor Municipal e da legislação urbanística, do Código de Obras e Edificações e do Código de Posturas e a elaboração do Plano de Mobilidade do Município de Vassouras. Os presentes participaram da apresentação com sugestões, observações e também puderam tirar dúvidas sobre os temas abordados para a construção dos Planos Integrados de Vassouras, que vão conter propostas para orientar a gestão municipal nos próximos 10 anos.



"Realizamos várias audiências públicas e reuniões técnicas, trabalhos de campo, em parceria com o IBAM desde 2021, ouvindo a opinião da população e desenvolvendo avaliações técnicas para a construção de um plano efetivo e coerente com a realidade do nosso município", disse Geovani Dornelas, secretário municipal de Urbanismo e Patrimônio Histórico. “Elaborar um planejamento que irá orientar os próximos gestores de Vassouras não é algo simples nem rápido. Nossas equipes vêm trabalhando, inclusive no período de pandemia, para ouvir as sugestões da população, dos prestadores de serviços como arquitetos, engenheiros e taxistas. Reuniões técnicas também foram fundamentais para a elaboração das propostas de melhorias para a cidade em diferentes áreas: legislação, mobilidade urbana e código de posturas, por exemplo. Este é um grande trabalho em equipe e agradeço todos os envolvidos pelo comprometimento e contribuição”, ressaltou o prefeito de Vassouras, Severino Dias.