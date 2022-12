Nesta quinta, ação foi realizada no Centro Histórico - Reprodução

Publicado 01/12/2022 14:19

Nesta quinta-feira (1º), Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras abriu o Dezembro Vermelho com atividades de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis. desde às 9h, na Praça Eufrásia Teixeira Leite, equipes distribuem preservativos e panfletos e oferecem testes rápidos para diagnóstico de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Amanhã (02), ação semelhante será realizada na sede da prefeitura de Vassouras, com aconselhamento sobre as doenças, testagem rápida para IST e distribuição de preservativos.